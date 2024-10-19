تونس وايطاليا تبحثان تعزيز التعاون الاستراتيجي في مجال الصحة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6713a5c8814389.97772704_igqmehkpflojn.jpg width=100 align=left border=0>

مثّل تعزيز التعاون الاستراتيجي في المجال الصحي محور اللقاء الذي جمع وزير الصحة مصطفى الفرجاني بمقر الوزارة بسفير إيطاليا بتونس "اليساندرو بروناس"، وفق بلاغ وزارة الصحة على صفحتها على فيسبوك.



وأضاف بلاغ وزارة الصحة أن اللقاء كان مناسبة لمناقشة عدة محاور هامة على غرار الاستثمارات الإيطالية في الصناعات الدوائية حيث ركّز الاجتماع على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية في تونس وتوسيع التصدير إلى إفريقيا وأوروبا، مع استخلاص العبر من تجربة وباء كورونا.





...



واستعرض الجانبان مشروع "الصحة الواحدة" الذي يقرّ التعاون في مواجهة الأمراض المنقولة بالحشرات وتعزيز التنسيق المشترك لمكافحة الأمراض المشتركة بين الإنسان والبيئة الى جانب ملف تطوير البنية التحتية الصحية وذلك عبر تسريع إنجاز أقسام الاستعجالي وقسم طب الولدان بمستشفى شارل نيكول واستعراض آفاق تبادل الخبرات الطبية من خلال تعزيز التعاون في جراحة القلب للأطفال وزراعة النخاع مع تبادل الكفاءات الطبية بين البلدين.



كما تم بالمناسبة مناقشة معادلة الشهادات من خلال الاتفاق على تسهيل معادلة الشهادات خاصة للإطار شبه الطبي لدعم التكوين وتبادل الخبرات.