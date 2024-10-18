تونس تحيي السبت الذكرى 197 لإنشاء علمها الوطني

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تحيي تونس السبت، الذكرى 197 لإنشاء علمها الوطني، بتنظيم عديد التظاهارات بعد الظهر، منها مسيرة ووقفة رمزية بمشاركة عدة جمعيات ومنظمات بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، تحت عنوان "خرجة العلم".



وصرح الكاتب العام لجمعية "تراثنا" يوسف همام ل(وات)، بأن التظاهرة التي ستنتظم غدا تشارك فيها الى جانب جمعيته، جمعية الهلال الأحمر التونسي والمنظمة الوطنية للطفولة التونسية "المصائف والجولات".





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وتم إنشاء العلم التونسي بقرار من حسين باي بن محمد في 20 أكتبر 1821 واعتمد رسميا في سنة 1831.

