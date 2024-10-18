Babnet

تونس تحيي السبت الذكرى 197 لإنشاء علمها الوطني

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/drapeau170317x2.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 18 Octobre 2024 - 21:28 قراءة: 0 د, 23 ث
      
تحيي تونس السبت، الذكرى 197 لإنشاء علمها الوطني، بتنظيم عديد التظاهارات بعد الظهر، منها مسيرة ووقفة رمزية بمشاركة عدة جمعيات ومنظمات بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، تحت عنوان "خرجة العلم".

وصرح الكاتب العام لجمعية "تراثنا" يوسف همام ل(وات)، بأن التظاهرة التي ستنتظم غدا تشارك فيها الى جانب جمعيته، جمعية الهلال الأحمر التونسي والمنظمة الوطنية للطفولة التونسية "المصائف والجولات".

...

وتم إنشاء العلم التونسي بقرار من حسين باي بن محمد في 20 أكتبر 1821 واعتمد رسميا في سنة 1831.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 296057


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
قانون المالية لسنة 2025
Toutes les news BBC
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:08 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
رئاسيات 2024
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*