تدخل الحماية المدنية لرفع سيارة انقلبت بصيادة بسبب الفيضانات واستئناف حركة المرور بعد الغلق الجزئي لبعض الطرقات

أفاد المدير الجهوي للحماية المدنية بالمنستير، العميد عادل البوعزيزي، بأنّ فرق الحماية المدنية تدخّلت اليوم على إثر تهاطل كميات هامّة من الأمطار لرفع سيارة انقبلت على مستوى الأشغال الجارية لحماية مدينة صيادة من الفيضانات، علما أن الحادث لم يسفر عن أية خسائر بشرية.وذكر شهود عيان بصيادة، لوكالة "وات"، أنّ سيارة كانت تقلّ رجلا وإمرأة وطفلا سقطت في فتحة مستطيلة في الطريق أين أجرى الديوان الوطني للتطهير منذ تقريبا شهرين تدخّلا لإصلاح إحدى القنوات المكسورة، كما أكد أحد الناشطين في المجتمع المدني أنّه تمت مطالبة البلدية أمس بالتدخل لغلق هذه الفتحة توقيا من تهاطل الأمطار.وفي ذات السياق، أوضح كاتب عام بلدية صيادة، صابر بوعزيزي، أنّ الإدارة الجهوية للديوان الوطني للتطهير لم تتول إعادة تعبيد الطريق بعد تدخلها على مستوى مقر بلدية صيادة، وذلك رغم مراسلتها في الغرض.

من جهتهم، طالب عدد من أهالي لمطة من معتمدية صيادة-لمطة-بوحجر بالتسريع في انجاز مشروع حماية المدينة من الفيضانات، على غرار زياد شقرون الذي علقت سيارته اليوم على مستوى ساحة يورو بلمطة.وفي سياق متّصل، أفاد حمدي قردبو رئيس قسم صيانة واستغلال الطرقات بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بالمنستير لوكالة "وات"، بأنّه تم تسجيل انقطاع جزئي لحركة المرور في الطريق الجهوية رقم 191 على مستوى بني حسان بسبب فيضان وادي بني حسان تواصل تقريبا ساعة ونصف ثم استؤنفت حركة المرور، فضلا عن انقطاعات على مستوى الطريق المحلية رقم 857 بصيادة، والطريق الجهوية رقم 92 على مستوى معتمدية قصيبة المديوني أين تدخلت مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بالمنستير ووقع فتح الطريق ولم تتوقف حركة المرور.بدورها، عاينت صحفية "وات" غلق الطريق بين المنستير ولمطة على مستوى مقر بلدية لمطة والتي سرعان ما وقع فتحها أمام السيارات بعد تسوية الطريق، إلى رصد اضطراب في صفوف المواطنين على غرار مواطنة بصيادة اضطرت إلى حمل ابنتها على ظهرها لإيصالها إلى المدرسة.يشار إلى أنّ مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير سجّلت كميات أمطار من الساعة السابعة صباحا وإلى غاية منتصف النهار بلغت أقصاها 137 مم في معتمدية صيادة لمطة بوحجر وأدناها 5 مم في معتمديتي الساحلين والوردانين.