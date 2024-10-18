ارتفاع صادرات التمور التونسية بنسبة 9ر23 بالمائة موفى سبتمبر 2024 - المرصد الوطني للفلاحة

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ارتفعت صادرات التمور التونسية بنسبة 9ر23 بالمائة لتصل الى 4ر920 مليون دينار خلال موسم 2023 - 2024، وفق نشرية اليقظة المرصد الوطني للفلاحة الصادرة، الجمعة.



وبلغت الكميات المصدّرة 1ر148 الف طن، اي بزيادة في حدود 4ر19 بالمائة، وتطور معدل السعر المسجل خلال موسم 2023 -2024 بنسبة 7ر3 بالمائة اي 21ر6 دنانير/ كلغ مقابل 99ر2 دينار/ كلغ





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ويعد المغرب الوجهة الاساسية للتمور التونسية بما يعادل 6ر27 بالمائة تليها ايطاليا وفرنسا بنسبة تبلغ على التوالي 13 بالمائة و7ر12 بالمائة.



وناهزت صادرات التمور البيولوجية في موسم 2023 - 2024، 083ر9 آلاف طن بقيمة 99 مليون دينار بمعدل سعر قدره 90ر10 دنانير/كلغ. وتمثل حصة صادرات التمور البيولوجية ضمن اجمالي الصادرات التونسية 2ر6 بالمائة على مستوى الكمية و8ر10 بالمائة على مستوى القيمة.



وتعتبر المانيا اهم وجهة للتمور البيولوجية التونسية بنسبة 37 بالمائة متبوعة ببلجيكا 14 بالمائة ثم هولندا بنسبة 12 بالمائة.



