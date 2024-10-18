البرازيلي فينيسيوس أغلى لاعبي امريكا الجنوبية اجرا في البطولات الاوروبية

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ارتفعت القيمة التسويقية للنجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الإسباني لتصل 200 مليون يورو حسب آخر تحديثات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي المتخصص في أسعار وأرقام وإحصائيات كرة القدم.



وبات فينيسيوس جونيور هو اللاعب الأعلى قيمة تسويقية في تاريخ لاعبي أمريكا الجنوبية باوروبا حيث لم يصل أي لاعب من البرازيل أو الأرجنتين إلي هذا السعر علي الإطلاق.

وتفوق فينيسيوس جونيور على عدد كبير من أساطير أمريكا الجنوبية وعلى رأسهم الثنائي ليونيل ميسي ونيمار اذ وصل الأرجنتيني إلى 180 مليون يورو في عام 2017 عندما كان لاعبا لفريق برشلونة وبلغت قيمة البرازيلي نيمار 180 مليون يورو في 2018 بقميص باريس سان جيرمان.



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