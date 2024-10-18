وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ تستقبل رئيسة مكتب مجلس أوروبا بتونس

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مثل التعاون القائم بين وزارة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ومجلس أوروبا، محور لقاء جمع صباح اليوم الجمعة بمقر الوزارة، وزيرة الأسرة أسماء الجابري، برئيسة مكتب مجلس أوروبا بتونس، بيلار موراليس.



وتناول اللقاء، حسب بلاغ للوزارة، مختلف البرامج المشتركة المضبوطة ضمن مخطط العمل الذي سيتواصل إنجازه إلى حدود ديسمبر 2025 ويشمل التحسيس والتوعية في مقاومة العنف المسلّط على النساء ضحايا العنف والاعتداءات المسلّطة على الأطفال وتبادل الخبرات والتجارب في مجال الحماية من الجرائم الالكترونيّة المتعلّقة بالنساء والأطفال.





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وبيّنت وزيرة الاسرة أهميّة التعاون القائم مع مجلس أوروبا، مؤكّدة ضرورة التركيز على الجانب الوقائي في مختلف الأنشطة المشتركة لحماية النساء والأطفال وتعزيز مشاركة الأطفال في أخذ القرار.



من جانبها، أكدت، بيلار موراليس، دعم مجلس أوروبا لجهود الوزارة وحرصه على تعزيز التعاون المشترك في المجالات المتّصلة بالأسرة والطفولة ومقاومة العنف المسلّط على النساء والأطفال لاسيّما في الفضاء السيبراني.

