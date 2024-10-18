كميّات الأمطار في عدد من مناطق البلاد

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سجلت مصالح المعهد الوطني للرصد الجوّي تهاطل كميّات متفاوتة من الأمطار بعدد من مناطق البلاد خلال الساعات 24 المنقضية (من السابعة من صباح امس الخميس إلى السابعة من صباح الجمعة). في ما يلي هذه الكميّات بحساب المليمتر.



//ولاية زغوان// الزريبة 9 / سد وادي الكبير 3 / سد وادي الرمل 2 / مقرن 3 / بئر مشارقة 4 / صواف 3 / زغوان 4 / الفحص 2 / الناظور 3 /





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//ولاية أريانة// روّاد 10 / سيدي ثابت 8 / شرفش 11 / أريانة 9 / قلعة الأندلس 11 /



//ولاية بن عروس// بومهل 10 / فوشانة 4 / مقرين 5 / مرناق 4 / رادس 6 / الخليدية 6 / بن عروس 5 / حمام الأنف 12 / المحمدية 3 / المروج 5 /



//ولاية بنزرت// ماطر 14 / منزل بورقيبة 3 / العزيب 26 / غار الملح 10 / سجنان 2 / تينجة 2 / بنزرت سيدي أحمد 3 / بنزرت المدينة 21 / رفراف 20 / ماتلين 7 /



//ولاية تونس// تونس قرطاج 12 / سيدي بوسعيد 9 / المنوبية 17 / الشرقية 15 /



//ولاية منوبة// المرناقية 35 طبربة 14 / شواط 17 / الجديدة 14 / البطان 11 / برج العامري 21 / منوبة 2 5 السعيدة 42 /



//ولاية نابل// بوعرقوب 2 / دار شعبان 4 / بني خيار 3 / تاكلسة 14 / قرمبالية 24 / الحمامات 2 / حمام الغزاز 3 / بني خلاّد 19 / قربة 4 / الهوارية 17 / قليبية 2 / منزل تميم 3 / نابل 3 / سليمان 33 / منزل بوزلفة 40 / أزمور 10 / دار علوش 7 /



//ولاية القيروان// الوسلاتية// 3 / السبيخة 2 / عين جلولة 2 /



//ولاية القصرين// جدليان 1 / حيدرة 9 / العيون 2 / سبيبة 1 / تالة 22 /



//ولاية المنستير// المنستير 2 / صيادة/لمطة/بوحجر 1 / معتمر 2 /



//ولاية جندوبة// بوسالم 2 / عين دراهم المدينة 4 / سد بربرة 4 / طبرقة 8 / عين دراهم 3 /



//ولاية الكاف// الجريصة 2 / محطّة تاجروين 2 / محطّة قلعة سنان 1 /القلعة الخصباء 6 / السرس 1 / قلعة سنان 1 / الكاف 7 / القصور 2 / الدهماني 1/



//ولاية سوسة// بوفيشة 2 / النفيضة 1 / مساكن 1 /



//ولاية باجة// سد سيدي سالم 27 / محطّة نفزة 3 / مطذة تبرسق 7 / تستور 8 / تيبار 4 / محطّة وادي الزرقتاء 1 / تبرسق 9 / قبلاط 10 / مجاز الباب 25 / نفزة 4 / باجة 2 /



//ولاية سليانة// محطّة مكثر 5 / محطّة قعفور 3 / محطّة الكريب 15 / الروحية 1 / العروسة 3 / محطّة سليانة 2 / قعفور 3 / برقو 3 / سيدي بورويس 2 / الكريب 12 / بوعرادة 2 / كسرى 6 / محطّة سيدي بورويس 2 / سليانة 2 /

