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الحماية المدنية تدعو مستعملي الطريق بولاية تونس إلى الحذر أثناء تساقط الأمطار

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Publié le Vendredi 18 Octobre 2024 - 13:51 قراءة: 0 د, 37 ث
      
دعا المتحدث باسم الحماية المدنية، اليوم الجمعة، مستعملي الطريق بولاية تونس إلى الالتزام بالحذر واليقظة وخاصة تجنب السرعة في ظل الحالة الجوية المرتقبة والمتميزة بسقوط أمطار.

ونشر المتحدث باسم الحماية المدنية صباح اليوم الجمعة بلاغا تنبيهيا قدم فيه نصائح لمستعملي الطريق حول السياقة خلال نزول الأمطار.

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ودعا في هذا السياق إلى ترك النوافد مفتوحة قليلا تفاديا لتشكل غشاوة ضبابية على الزجاج من الداخل ومضاعفة الانتباه والتركيز التام أثناء السياقة وتجنب كل ما من شأنه أن يصرف انتباه السائق، إلى جانب عدم المجازفة والانتباه للتجمعات المائية وعدم عبور الأودية، فضلا عن احترام مسافة الأمان والأخذ بعين الاعتبار حالة الطريق المبللة.

وأشارت آخر نشرات المعهد الوطني للرصد الجوي إلى أن مناطق مختلفة ستشهد نزول أمطار غزيرة مع هبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية.




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