الجامعة التونسية لكرة السلة تكشف عن روزنامة المباريات المتبقية من المرحلة الألى للبطولة الوطنية المحترفة
كشفت الجامعة التونسية لكرة السلة، اليوم الجمعة، عن روزنامة المباريات المتبقية من المرحلة الأولى من البطولة الوطنية المحترفة التي ستستمر إلى غاية 28 ديسمبر 2024.
وفي ما يلي جدول بقية مباريات المرحلة الأولى:
وفي ما يلي جدول بقية مباريات المرحلة الأولى:
الجولة السابعة ذهابا: السبت 19 أكتوبر 2024
الجولة الثامنة ذهابا: الأربعاء 23 أكتوبر 2024
الجولة التاسعة ذهابا: الأحد 27 أكتوبر 2024
الجولة الأولى ايابا: الأربعاء 30 أكتوبر 2024
الجولة الثانية ايابا: الأحد 3 نوفمبر 2024
الجولة الثالثة ايابا: السبت 30 نوفمبر 2024
الجولة الرابعة ايابا: الأربعاء 4 ديسمبر 2024
الجولة الخامسة ايابا: السبت 7 ديسمبر 2024
الجولة السادسة ايابا: الأربعاء 11 ديسمبر 2024
الجولة السابعة ايابا: السبت 14 ديسمبر 2024
الجولة الثامنة ايابا: الأربعاء 25 ديسمبر 2024
الجولة التاسعة ايابا: السبت 28 ديسمبر 2024
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