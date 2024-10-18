الجامعة التونسية لكرة السلة تكشف عن روزنامة المباريات المتبقية من المرحلة الألى للبطولة الوطنية المحترفة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66ed615f9727d2.84600613_kpmjqginofleh.jpg width=100 align=left border=0>

كشفت الجامعة التونسية لكرة السلة، اليوم الجمعة، عن روزنامة المباريات المتبقية من المرحلة الأولى من البطولة الوطنية المحترفة التي ستستمر إلى غاية 28 ديسمبر 2024.



وفي ما يلي جدول بقية مباريات المرحلة الأولى:





...



الجولة السابعة ذهابا: السبت 19 أكتوبر 2024

الجولة الثامنة ذهابا: الأربعاء 23 أكتوبر 2024

الجولة التاسعة ذهابا: الأحد 27 أكتوبر 2024

الجولة الأولى ايابا: الأربعاء 30 أكتوبر 2024

الجولة الثانية ايابا: الأحد 3 نوفمبر 2024

الجولة الثالثة ايابا: السبت 30 نوفمبر 2024

الجولة الرابعة ايابا: الأربعاء 4 ديسمبر 2024

الجولة الخامسة ايابا: السبت 7 ديسمبر 2024

الجولة السادسة ايابا: الأربعاء 11 ديسمبر 2024

الجولة السابعة ايابا: السبت 14 ديسمبر 2024

الجولة الثامنة ايابا: الأربعاء 25 ديسمبر 2024

الجولة التاسعة ايابا: السبت 28 ديسمبر 2024