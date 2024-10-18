وزير الصحة يبرز ضرورة تعزيز جاهزية المستشفيات العمومية لمواجهة الأمراض الفيروسية

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أبرز وزير الصحة مصطفى الفرجاني، خلال زيارة تفقدية لمستشفى البشير حمزة للأطفال بتونس، لمتابعة جودة الخدمات الصحية المقدمة للأطفال، ضرورة تعزيز جاهزية المستشفيات العمومية لمواجهة الأمراض الفيروسية، وخاصة الالتهاب الرئوي القصبي "bronchiolite" والنزلة الموسمية، حسب ما جاء، في بلاغ نشرته، أمس الخميس، وزارة الصحة على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي"فايسبوك".





وشدّد الوزير خلال هذه الزيارة، على أهمية وضع خطة شاملة لضمان الاستعداد الكامل لمواجهة الأمراض الفيروسية وضمان تقديم رعاية صحية متكاملة وفعالة للأطفال مبرزا أهمية تعزيز مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لعلاج الحالات الحادة، مع التركيز على توفير مستلزمات علاج الأمراض الفيروسية الحادة التي تؤثر على صحة الأطفال.



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كما أكّد على ضرورة استكمال أشغال تهيئة وتوسعة قسم الإنعاش الطبي خلال الأشهر الثلاثة القادمة لضمان تقديم الرعاية اللازمة للأطفال وزيادة القدرة الاستيعابية في وحدات العناية المركزة الجراحيّة والطبيّة وقسم الأطفال حديثي الولادة لاستقبال الحالات الحرجة، وضمان توفر الأجهزة الطبية الضرورية مثل أجهزة التنفس الاصطناعي.



وأبرز ضرورة تعزيز الموارد البشرية في بعض الأقسام، لمواجهة الشغورات وضمان استمرارية تقديم الرعاية الصحية على مدار الساعة ودعم الاختصاصات الجراحية الدقيقة مثل زراعة الأعضاء للأطفال، لضمان مواكبة المستشفى لأحدث التقنيات الطبية.







