وفد مجلس نواب الشعب ينهي مشاركته في أشغال الدورة 149 للاتحاد البرلماني الدولي بجينيف

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أنهى وفد مجلس نواب الشعب، اليوم الخميس، مشاركته في أشغال الدورة 149 للاتحاد البرلماني الدولي، التي انعقدت بالعاصمة السويسرية جنيف من 13 إلى 17 أكتوبر الجاري.

وتمّ خلال اشغال هذه الدورة، انتخاب عضو البرلمان ريم المعشاوي بالإجماع لعضوية مكتب منتدى النساء البرلمانيات بالاتحاد البرلماني الدولي ممثلة عن المجموعة العربية، الى جانب انتخاب النائب زياد الماهر عضوا باللجنة الدائمة للتنمية المستدامة ممثلا عن تونس والمجموعة العربية.

وتلى حسام محجوب رئيس الوفد البرلماني التونسي، كلمة المجموعة العربية في ختام أشغال هذه الدورة، والتي تمحورت أساسا حول دور الاتحاد في إحلال الأمن والسلم في العالم ووقف العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني واللبناني، وفق بلاغ صادر عن البرلمان.

وصوت الوفد البرلماني التونسي، خلال الجلسة العامة للدورة 149 للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقدة أمس الاربعاء، بالموافقة على البند الطارئ الذي تقدّمت به دولة فلسطين ورفض جميع البنود الأخرى، مؤكّدا أن هذا التصويت يتماشى مع الموقف التونسي الرامي الى حشد الدعم الدولي لنصرة القضية الفلسطينية، وإيقاف حرب الإبادة التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني، ومساندته في نضاله المشروع من أجل استعادة حقوقه.



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وخلال التطرّق الى موضوع تنفيذ قرارات الإتحاد البرلماني الدولي ومقرراته، ألقت عضو الوفد التونسي ريم المعشاوي كلمة أكّدت فيها أن مجلس نواب الشعب، اتخذ عديد الإجراءات لتفعيل توصيات اللائحة الصادرة عن الدورة 146 للاتحاد البرلماني الدولي التي كانت انعقدت بالبحرين في مارس 2023 والمتعلقة بالجريمة الالكترونية.

وبيّنت المعشاوي، أن هذه الاجراءات أفضت الى انضمام تونس إلى إتفاقية مجلس أروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية، مذكّرة بمختلف التدابير التي تمّ اتخاذها في هذا الإطار، وباللقاءات والاجتماعات التي احتضنها مجلس نواب الشعب للغرض، فضلا عن المصادقة بتاريخ 6 فيفري 2024 على القانون الأساسي المتعلق بها.

كما أشارت الى البروتوكولين الملحقين باتفاقية بودابست والمتعلّقين بتجريم الافعال المتصلة بالعنصرية وكراهية الأجانب، وبتعزيز التعاون والكشف عن الأدلة الالكترونية، مذكرة في هذا الصدد، بمشاركة مجلس نواب الشعب في اجتماع الإطلاق الرسمي لمشروع "الجنوب السيبرني" للتعاون الإقليمي في مجال مكافحة الجريمة الالكترونية الذي كان التأم في أفريل 2024 بالبرتغال.

وأجرى وفد مجلس نواب الشعب، لقاءات مع عدد من الوفود البرلمانية المشاركة في أشغال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي بجينيف، تباحث خلالها العلاقات البرلمانية وسبل توطيدها على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، تماشيا مع ثوابت السياسة الخارجية التي تنتهجها تونس.

وشارك مجلس نواب الشعب في أشغال الدورة 149 للاتحاد البرلماني الدولي بجنيف، بوفد ترأسه حسام محجوب النائب مساعد الرئيس المكلّف بشؤون التشريع، وضمّ ريم المعشاوي مقرر لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، وسامي الرايس نائب رئيس لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومقاومة الفساد، ومحمد زياد الماهر عضو لجنة المالية والميزانية.