وزيرة التجهيز تتطلع على تقدم أشغال مسار الجزء المتبقي من مشروع الطريق الحزامية الكبرى لمدينة القصرين

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اطلعت وزيرة التجهيز والإسكان، سارة الزعفراني الزنزري، صباح الخميس، لدى زيارتها ولاية القصرين، على نسبة تقدم أشغال مسار الجزء المتبقي من مشروع الطريق الحزامية الكبرى لمدينة القصرين، التي بلغت حاليا 55 بالمائة ومن المؤمل أن يستكمل مع موفى شهر ديسمبر 2024.



وبين رئيس مصلحة الدراسات والأشغال الجديدة بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بالقصرين، عبد القادر عماري، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن التكلفة الجملية لمشروع الطريق الحزامية الكبرى لمدينة القصرين تقدر ب11مليون دينار. مشيرا إلى أن أشغال مسار الجزء المتبقي من هذا المشروع، الممتد على 600 متر، يعد من مشاريع البنية التحتية الهامة للمدينة والجهة ككل، باعتبار انه سيساهم في تخفيف الضغط المروري بها بشكل كبير، علما بأن الأشغال انطلقت سنة 2023 وكانت معطلة منذ سنة 2009.





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جدير بالذكر أن مسار أشغال الجزء المتبقي من مشروع الطريق الحزامية الكبرى لمدينة القصرين سجلت تأخيرا في الإنجاز بسبب تعطيلات من قبل أحد المواطنين، الذي تم انتزاع قطعة من أرضه للمشروع ( 600 متر ) وتأمين ثمنها في الخزينة العامة للدولة بسبب اعتراضه على قيمة المبلغ المقدم له. علما وأن التكلفة الأصلية للمشروع ارتفعت من 2 مليون دينار عند توقفه سنة 2009 الى 11 مليون دينار، حاليا، تم تخصيصها ضمن ميزانية 2021.



وقد سجل المشروع تعطّلا سنة 2009 بعد إنجاز 9 كلم بسبب إشكالية عقارية مع أصحاب الأرض المطلوبة للمشروع ما حال دون استكمال جزئه المتبقي البالغ حوالي 3 كلم.



وكان المشروع المذكور أولى محطات زيارة وزيرة التجهيز والإسكان لولاية القصرين، وستتولى بعدها إعطاء إشارة انطلاق الطريق الجهوية رقم 122 بمنطقة أم الأقصاب في معتمدية ماجل بلعباس تليها زيارة للمستشفى الجهوي صنف - ب- بسبيطلة .



