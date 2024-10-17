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الطريق الحزامية الكبرى لمدينة القصرين ستكون جاهزة في موفى 2024

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Publié le Jeudi 17 Octobre 2024 - 18:08 قراءة: 0 د, 42 ث
      
ستكون الطريق الحزامية الكبرى لمدينة القصرين جاهزة في موفى 2024 بعد الإنتهاء من أشغال مسار الجزء المتبقي من المشروع والمقدر ب600 مترا، بعد توقفها منذ سنة 2009.

وأفاد رئيس مصلحة الدراسات والأشغال الجديدة بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بالقصرين، عبد القادر عماري، ل(وات)، أنّ كلفة الطريق ككل قدّرت ب11 مليون دينار وهي من مشاريع البنية التحتية الهامة للمدينة والجهة ككل باعتباره سيساهم في تخفيف الضغط المروري. وذكّر باستمرار أشغال الجزء المتبقي خلال سنة 2023.

...

والجدير بالذكر أن أشغال مسار الجزء المتبقي من مشروع الطريق الحزامية الكبرى لمدينة القصرين سجلت تأخيرا في الإنجاز بسبب اعتراض أحد المواطنين، الذي تم انتزاع قطعة من أرضه للمشروع (600 متر)، على قيمة التعويض ممّا تسبب في مرور كلفة الطريق، بسبب طول توقف إنجازه، من 2 مليون دينار، عند توقفه سنة 2009، إلى 11 مليون دينار، تمّ تخصيصها في إطار ميزانيّة الدولة لسنة 2021.



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