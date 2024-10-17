صفاقس: دعوة إلى إحكام التصرف في النفايات المنزلية والقضاء نهائيا على المصبات العشوائية بالجهة

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مثّل الوضع البيئي بجهة صفاقس وخاصة التصرف في النفايات المنزلية ومعالجتها، والتدخل اليومي لرفع الفضلات والعناية بالطرقات، محور جلسة عمل إنعقدت مساء أمس الأربعاء، بمقر الولاية بحضور كاتب عام ولاية صفاقس والكتاب العامين للبلديات والإدارات الجهوية المعنية.

ودعا والي الجهة، محمد الحجري، لدى إشرافه على الجلسة، البلديات إلى التدخل العاجل من أجل القضاء النهائي على المصبات العشوائية ونقاط تجمع الفضلات التي تكاثرت في بعض الأنهج و الأحياء، وإلى تحمل مسؤولياتها في هذا المجال، وإيجاد الحلول اللازمة من أجل ضمان رفع الفضلات وتفادي كل ما من شأنه الإخلال بالوضع البيئي وبجمالية المحيط.

وأكد على ضرورة العناية بكل المحاور والمجالات البيئية، داعيا إلى مزيد إحكام التنسيق بين مختلف المتدخلين وخاصة بين البلديات والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.

يشار إلى أن بلدية صفاقس ترفع يوميا حوالي 600 طنّ من النفايات المنزلية والصناعية المختلفة، وترفع في المناسبات والأعياد ما بين 900 و1000 طنّ، وفق ما أفادت به المكلفة بالإعلام والإتصال ببلدية صفاقس، ريم عبد العزيز، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.