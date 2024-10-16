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الإطاحة بشبكة لترويج المخدرات بالكاف.. وحجز 1500 قرص مخدر

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Publié le Mercredi 16 Octobre 2024 - 22:33 قراءة: 0 د, 25 ث
      
تمكنت دورية مشتركة بين مختلف وحدات منطقة الحرس الوطني بتاجروين إقليم الكاف، من الإطاحة بشبكة تنشط في ترويج المواد المخدرة، وإلقاء القبض على ثلاثة من عناصرها، وحجز 1500 قرص مخدر، بالإضافة إلى مبالغ مالية متأتية من هذا النشاط غير القانوني وسيارتين يقع استغلالهما في التنقلات.

وأفادت الادارة العامة للحرس الوطني في بلاغ لها اليوم الاربعاء، بأنه تم الإحتفاظ بالمشتبه بهم حسب تعليمات السلطات القضائية.

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وأكدت التزام وحدات الحرس الوطني، بمواصلة الجهود لمكافحة جريمة ترويج المخدرات، داعية المواطنين إلى التعاون والإبلاغ على الرقم 71860135.


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