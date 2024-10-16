وزارة الفلاحة توصي الفلاحين والبحارة باخذ الاحتياطات اللازمة في ضوء تغيرات الطقس الخميس

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توجهت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الاربعاء، بتوصية الى الفلاحين لأخذ الاحتياطات اللازمة لحماية مواشيهم والآلات الفلاحية والتجهيزات ووضعها في أماكن بعيدة عن مجاري الأودية، كما اوصت البحارة بعدم المجازفة والإبحار وأخذ الاحتياطات اللاّزمة إلى غاية استقرار الأوضاع الجويّة.



وتاتي توصيات وزارة الفلاحة في بلاغ اصدرته، تبعا لتوقعات اوردها المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة والتي تفيد بان الوضع الجوي سيكون، بداية من بعد ظهر غد الخميس، متسما بظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بالشمال ومحليا بالوسط وتكون هامة خاصة بمناطق الشمال الشرقي.





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وافادت توقعات الرصد الجوي ان أعلى الكميات ستتراوح بين 40 و60 مم لتصل محليا إلى 80 مم مع تساقط البرد بأماكن محدودة وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية.



واردفت نشرة المتابعة التي اصدرها المعهد، عشية الاربعاء، ان يوم الجمعة 18 اكتوبر الجاري سيتسم بتواصل نزول الأمطار والتي تكون مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة بالشمال والوسط مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بأغلب الجهات.





