وزيرة العدل تزور المقر الجديد لمجمع الهياكل الفنية للوزارة والإدارة الجهوية للعدل بتونس

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أدت وزيرة العدل ليلى جفال، اليوم الأربعاء، زيارة غير معلنة إلى المقر الجديد لمجامع الهياكل الفنية لوزارة العدل بحي الخضراء بالعاصمة، والإدارة الجهوية للعدل بتونس.



واطلعت الوزيرة خلال هذه الزيارة، على مختلف مكونات المجمع، بما في ذلك المقر الجديد للأرشيف وورشة صيانة السيارات والمطبعة، وعاينت سير العمل الإداري والمالي وعمليات الصيانة الجارية على أسطول السيارات. كما أصغت إلى مشاغل الأعوان والعاملين بالمجمع ومقترحاتهم، مؤكدة على ضرورة توفير التأطير اللازم لهم والإحاطة بهم وتحسين ظروف عملهم.





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وأذنت بالإسراع في استكمال استغلال المقر الجديد لمجمع الهياكل الفنية وخاصة مقر المطبعة، وبالعمل على تجهيز مقر الأرشيف بالوسائل والمعدات الضرورية، لضمان سلامة الوثائق القضائية وتحسين ظروف العمل به، وفق بلاغ صادر عن وزارة العدل.



واطلعت خلال زيارتها للإدارة الجهوية للعدل بتونس، على ظروف العمل ومشاغل إطاراتها وأعوانها، مبرزة ضرورة متابعة إنجاز مشاريع البنية التحتية وصيانة مقرات المحاكم بتونس الكبرى. وأذنت بمزيد العمل على تحسين المرفق القضائي بتوفير التجهيزات والمعدات الضرورية.



