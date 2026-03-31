Babnet   Latest update 18:37 Tunis

ترامب ينتقد فرنسا بسبب رفضها مرور طائرات أمريكية محمّلة بمعدات عسكرية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69b9c4c8798107.02633067_pikoljgnqmfeh.jpg>
Publié le Mardi 31 Mars 2026 - 17:04
      
وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات حادة إلى فرنسا، على خلفية رفضها السماح لطائرات أمريكية محمّلة بمعدات عسكرية ومتجهة إلى إسرائيل بعبور أجوائها.

وقال ترامب، في منشور عبر حسابه الرسمي، إن الولايات المتحدة “لن تنسى” هذا الموقف، معتبرًا أن فرنسا كانت “غير متعاونة للغاية” في هذا الملف.


وتأتي هذه التصريحات في سياق التوترات المتصاعدة المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط، حيث تسعى واشنطن إلى دعم إسرائيل عسكريًا، وسط تباين في مواقف بعض الدول الأوروبية بشأن الانخراط في هذه التطورات.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326550

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 31 مارس 2026 | 12 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:11
18:43
15:56
12:30
06:07
04:39
الرطــوبة:
% 87
Babnet
Babnet16°
10° Babnet
الــرياح:
7.2 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-10
11°-9
14°-9
17°-10
18°-11
  • Avoirs en devises 24522,2
  • (31/03)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,38539 DT
  • (31/03)
  • 1 $ = 2,94215 DT
  • Solde Compte du Trésor     (30/03)     2718,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (30/03)   28375 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>