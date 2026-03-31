ترامب ينتقد فرنسا بسبب رفضها مرور طائرات أمريكية محمّلة بمعدات عسكرية

وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات حادة إلى فرنسا، على خلفية رفضها السماح لطائرات أمريكية محمّلة بمعدات عسكرية ومتجهة إلى إسرائيل بعبور أجوائها.وقال ترامب، في منشور عبر حسابه الرسمي، إن الولايات المتحدة “لن تنسى” هذا الموقف، معتبرًا أن فرنسا كانت “غير متعاونة للغاية” في هذا الملف.وتأتي هذه التصريحات في سياق التوترات المتصاعدة المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط، حيث تسعى واشنطن إلى دعم إسرائيل عسكريًا، وسط تباين في مواقف بعض الدول الأوروبية بشأن الانخراط في هذه التطورات.