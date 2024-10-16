نابل: تواصل إنجاز 73 مشروعا في قطاع الجسور والطرقات بتكلفة جملية تقارب 300 مليون دينار

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تشهد ولاية نابل تواصل انجاز 73 مشروعا في قطاع الجسور والطرقات قدرت تكلفتها الجملية بـحوالي 298 مليون دينار، وفق تقارير صادرة عن الادارة الجهوية للتجهيز والاسكان ينابل.



وتشير ذات المصادر إلى أن عدد المشاريع المبرمج تنفيذها في مجال البنايات المدنية بالجهة يقدر بـ93 مشروعا بتكلفة جملية تقدر بـ78 مليون دينار، من بينها 15 مشروعا دخلت طور الانجاز بتكلفة جملية تقدر بـ10 ملايين دينار اما بالنسبة لبقية المشاريع المبرمجة، والمقدر عددها بـ78 وتكلفتها الجملية بـ 68 مليون دينار، فهي في طور الدراسة.





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وتعتبر مضاعفة الطريق الجهوية رقم 27 الرابطة بين نابل وقليبية المشروع الابرز الذي يتواصل تنفيذه بولاية نابل على 3 اقساط اولها القسط الرابط بين نابل وقربة على طول 19 كلم بتكلفة تقدر بـ44 مليون دينار، بنسبة تقدم تقدّر بـ 74 بالمائة، وثانيها القسط الرابط بين قربة ومنزل تميم على طول 26 كلم بتكلفة تقدر بـ64 مليون دينار ونسبة تقدم بـ 88 بالمائة، وثالثها القسط الرابط بين منزل تميم وقليبية على طول 9 كلم وبلغت نسبة تقدم أشغاله، التي انطلقت في سبتمبر 2023، أكثر من 17 بالمائة.

وتجدر الاشارة الى ان طول شبكة الطرقات المرقمة بولاية نابل يفوق 718 كلم، اكثر من 431 كلم منها معبدة بالخرسانة الاسفلتية، واكثر من 258 منها معبدة بالتغليف السطحي، ونحو 28 كلم هي غير مهيأة.

وتعدّ الجهة نحو 2441 كلم من المسالك الريفية، 1245 منها معبّدة، و31 كلم مهيأة، و 1165 كلم مسالك ترابية، أما بالنسبة للجسور التي تفوق فتحتها 3 امتار فيصل عددها الى 234 جسرا، 37 منها على الطريق السيارة أ1، و 25 بالطريق الوطنية، و137 بالطرقات الجهوية، و35 بالطرقات المحلية.