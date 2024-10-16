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بطولة افريقيا للاندية البطلة لكرة اليد للسيدات : الجمعية النسائية بالساحل الى نصف النهائي

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Publié le Mercredi 16 Octobre 2024 - 16:57 قراءة: 0 د, 16 ث
      
تأهلت فتيات الجمعية النسائية بالساحل اليوم الاربعاء الى الدور نصف النهائي لبطولة افريقيا للاندية البطلة لكرة اليد اثر فوزهن على نادي نواصر المغربي بنتيجة 28-26 في لقاء ربع النهائي المسابقة التي تحتضنها المغرب الى غاية 19 اكتوبر الجاري.
وكانت الجمعية النسائية بالساحل قد انهت الدور الاول في صدارة المجموعة الاولى بعد 3 انتصارات.


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