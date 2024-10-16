بطولة افريقيا للاندية البطلة لكرة اليد للسيدات : الجمعية النسائية بالساحل الى نصف النهائي
تأهلت فتيات الجمعية النسائية بالساحل اليوم الاربعاء الى الدور نصف النهائي لبطولة افريقيا للاندية البطلة لكرة اليد اثر فوزهن على نادي نواصر المغربي بنتيجة 28-26 في لقاء ربع النهائي المسابقة التي تحتضنها المغرب الى غاية 19 اكتوبر الجاري.
وكانت الجمعية النسائية بالساحل قد انهت الدور الاول في صدارة المجموعة الاولى بعد 3 انتصارات.
وكانت الجمعية النسائية بالساحل قد انهت الدور الاول في صدارة المجموعة الاولى بعد 3 انتصارات.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 295918