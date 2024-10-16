"نازلة دار الأكابر" في نسختها الفرنسية ضمن القائمة القصيرة للجائزة الأدبية « ميديسيس » للرواية الأجنبية

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تم اختيار رواية "نازلة درا الأكابر"، في نسختها الفرنسية، للأديبة التونسية أميرة غنيم، ضمن القائمة القصيرة للروايات المرشحة لنيل الجائزة الأدبية الفرنسية "ميديسيس" للرواية الأجنبية التي تمنح خلال شهر نوفمبر من كل سنة.





وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أعلنت أميرة غنيم أن رواية "نازلة دار الأكابر" هي أول عمل مُترجم من اللغة العربية يتم اختياره ضمن جائزة "ميديسيس" للرواية الأجنبية التي تشارك فيها أعمال عالمية مترجمة إلى الفرنسية، مشيرة إلى قوة المنافسة خلال هذه المسابقة التي تضم إصدارات من عديد الدول. كما أعلنت بالمناسبة أن هذا العمل الأدبي الذي تولت ترجمته إلى الإيطالية باربارا تيرازي (مترجمة ايطالية) سنة 2022 ونشرته دار النشر "E/O "، ستصدر النسخة الانقليزية منه في جانفي 2025 باعتباره وصل إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية "جائزة البوكر العربية" لعام 2021.



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ورواية "نازلة دار الأكابر" هي ثاني رواية في رصيد أميرة غنيم صدرت سنة 2020 عن دار مسكلياني للنشر ودار "مسعى" للنشر والتوزيع وتُرجمت للفرنسية من قبل سعاد لبيز عن نشر مشترك لدار برزخ للنشر و Philippe Rey وصدرت في أوت 2024 تحت عنوان " Le désastre de la maison des notables".

وقد تم اختيار هذه الرواية التونسية ضمن القائمة القصيرة "لميديسيس" والتي تضم 9 روايات لكتاب من عديد البلدان من ضمنها الشيلي والأرجنتين واليابان وغيرها، وهي ثاني رواية لكاتب.ة تونسي.ة يتم اختيارها ضمن هذه الجائزة إذ سبق أن نال العمل الأدبي "البند الأبوي" للروائي التونسي السويدي حسن خميري عن دار « أكت سود » للنشر هذه الجائزة لسنة 2021.

وجائزة « ميديسيس » هي جائزة أدبية فرنسية تأسست سنة 1958 وتضم ثلاث فئات وهي جائزة الرواية الفرنسية وجائزة الرواية الأجنبية المترجمة إلى الفرنسية وجائزة القصة القصيرة.

وتجدر الإشارة إلى أن أميرة غنيم هي كاتبة وأكاديمية تونسية من مواليد 1978، حائزة على الدكتوراه في اختصاص اللسانيات، ومن ضمن مؤلفاتها إلى جانب نازلة دار الأكابر، رواية "الملف الأصفر" (2019) الصادرة عن دار "بوب ليبريس" للنشر والحاصلة على جائزة الشيخ راشد بن حمد عام 2020 و"تراب سخون" وهي آخر إصداراتها (2023) عن "دار مسكلياني" للنشر.