وزير الصحة: تونس تدعم كل المبادرات الإقليمية لتعزيز الرعاية الصحية في منطقة شرق المتوسط

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أكد وزير الصحة مصطفى الفرجاني، دعم تونس الكامل لكل المبادرات الاقليمية الرامية لتعزيز الرعاية الصحية في منطقة شرق المتوسط، وذلك خلال مشاركته على رأس الوفد التونسي، في أعمال الدورة الحادية والسبعين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، المقامة بالعاصمة القطرية الدوحة من 14 إلى 17 أكتوبر الجاري، حسب بلاغ وزارة الصحة على صفحتها على فيسبوك.



ولفت البلاغ الى أن أعمال هذه الدورة التي انعقدت تحت شعار "صحة بلا حدود/ التضامن من أجل إتاحة منصفة للرعاية الصحية" تطرقت بالخصوص الى ثلاث مبادرات إقليمية رئيسية وهي تعزيز الوصول العادل إلى المنتجات الطبية، و الإستثمار في بناء قوى عاملة صحية قادرة على الصمود، وتسريع الجهود في مكافحة الإدمان.





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كما تمت مناقشة عدة قضايا هامة أخرى، على غرار استئصال شلل الأطفال، والصحة النفسية، ومكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، الى جانب الإطار الإقليمي لخطة التمنيع لعام 2030.



وشدّد مصطفى الفرجاني بالمناسبة، على أهمية هذه المبادارات في تحسين الصحة العامة مشيدا بالجهود المبذولة لتعزيز الصحة في المنطقة. كما كانت له لقاءات ثنائية مع نظرائه من وزراء الصحة والمديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.

