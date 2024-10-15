القصرين: انفجار لغم أرضي بسفح جبل السلوم يتسبب في بتر ساق إمرأة

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تسبب إنفجار لغم أرضي، صباح اليوم الثلاثاء، على مستوى منطقة العويجة المحاذية لسفح جبل السلوم في معتمدية حاسي الفريد من ولاية القصرين، في بتر الساق اليسرى لإمرأة (تبلغ من العمر 36 عاما)، مع كسر وجراح بساقها اليمنى.



وقد تولت وحدات الجيش والأمن الوطنين وأعوان الحماية المدنية نقل المصابة على جناح السرعة للمستشفى الجهوي بالقصرين، أين اخضعت لعملية جراحية إستعجالية، وفق المدير الجهوي للصحة بالقصرين عبد الغني الشعباني.





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وبين الشعباني في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الطاقم الطبي بقسم العمليات، يتابع الوضع الصحي للمصابة واستقراره.

وذكر عدد من أقارب المصابة، في تصريحات متطابقة لصحفية وكالة "وات"، أنها خرجت كعادتها صباح اليوم، لسفح جبل السلوم لإقتلاع نبتة الحلفاء وجمع الحطب رفقة عدد من النسوة، غير أن لغما انفجر وتسبب في بتر ساقها على عين المكان، وتم في الابان إعلام دورية عسكرية قريبة من المكان، تنقلت على جناح السرعة وتولت اجلاء المصابة ونقلها بمعية وحدات الأمن والحماية المدنية للمستشفى الجهوي بالقصرين لاسعافها.