توزر: ماراطون الواحات يعود بعد انقطاع ثلاث سنوات بتنظيم الدورة 15 من 18 إلى 25 نوفمبر

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عقدت هيئة تنظيم ماراطون الواحات، أمس الاثنين، ندوة صحفية، بمدينة توزر، اعلنت من خلالها عن تنظيم النسخة 15 من الماراطون خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 25 نوفمبر القادم، بعد انقطاع دام ثلاث سنوات.



ويسعى منظمو الدورة إلى إعادة التظاهرة إلى واجهة الأنشطة الرياضية المساهمة في الترويج للسياحة الصحراوية عبر مسلك يمتد على أربع ولايات انطلاقا من ولاية توزر ثم ولاية قبلي فقابس ومدنين.

وبين منظم التظاهرة عز الدين بن يعقوب أن الماراطون، سينتظم بمساهمة وزارة السياحة والصناعات التقليدية ووزارة الشؤون الثقافية ووزارة الشباب والرياضة، إلى جانب تسهيلات قدمتها مختلف الولايات التي سيمر عبرها، وأضاف أن الماراطون يشهد حضور ما بين 1500 و2000 مشارك من جنسيات مختلفة وأساسا من أوروبا على غرار فرنسا وايطاليا وبلجيكا والبرتغال، علاوة عن مشاركات من المغرب واليابان إلى جانب مشاركة مكثفة لعدائين تونسيين.



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وبين بن يعقوب ان الماراطون يشهد عودة عديد الأسماء لعدائين أثثوا دورات سابقة، زيادة عن برمجة سباق ليلي في منطقة جبيل من ولاية قبلي بمسلك يمتاز بكثبان الرمال والواحات، واضاف أن التظاهرة تنظم بالتزامن مع بداية ذروة الموسم السياحي لجهة الجنوب التونسي، ما يعطي دفعا هاما وترويجا في الداخل والخارج لهذه الجهات، مع برمجة أنشطة موازية متمثلة في فقرات تنشيطية وأكلات شعبية وغراسة أشجار في بعض المواقع من الولايات الخمس.

وينطلق المارطون في منطقة عنق الجمل من ولاية توزر ثم منطقة حنيش بدوز من ولاية قبلي فمسلك يمتد من قصر غيلان إلى منطقة جبيل من نفس الولاية ليتحول بعدها إلى جبال مطماطة من ولاية قابس وتمتد المرحلة الأخيرة في جزيرة جربة.

