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بحث سبل تطوير التعاون التونسي الأمريكي في مجال النهوض بالأشخاص ذوي الاعاقة

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Publié le Mardi 15 Octobre 2024 - 12:46 قراءة: 0 د, 27 ث
      
التقى وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، اليوم الاثنين، بالمستشارة الخاصة للولايات المتحدة الامريكية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى الدولي "سارة مينكارا"، على هامش افتتاح اجتماع مجموعة الدول الصناعية السبع حول "الادماج والإعاقة"، الذي ينعقد من 14 إلى 16 أكتوبر الجاري بمقاطعة أمبريا بإيطاليا.

وتناول اللقاء بالخصوص، بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تبادل التجارب لا سيما في مجال الادماج المهني لهذه الفئة، ومساندتها في بعث المشاريع الخاصة بهدف تيسير ادماجها اجتماعيا واقتصاديا، وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية.


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