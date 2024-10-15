سيدي بوزيد: وفاة 03 اشخاص واصابة اثنين اخرين في حادث اصطدام بين سيارة خفيفة وشاحنة بمنطقة المنصورة من معتمدية سيدي علي بن عون

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اسفر حادث مرور جد صباح اليوم الثلاثاء بالطريق الوطنية عدد3 بمنطقة المنصورة من معتمدية سيدي علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد، عن وفاة 3 اشخاص وجرح اثنين اخرين، حسب ما اكدته مصادر من الحماية المدنية لصحفي "وات".

وتتمثل صورة الحادث في اصطدام مباشر بين سيارة خفيفة وشاحنة معدة لنقل الادوية، مما ادى الى وفاة شخصين على عين المكان ووفاة اخر بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد، بعد تدخل اعوان الحماية المدنية.

يشار الى ان الطريق التى وقع فيها الحادث، تشهد وجود ضباب مكثف، يرجح ان يكون سببا فى وقوعه.