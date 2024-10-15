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تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2025 : الجزائر تفوز على طوغو 1-0  وتتأهل الى النهائيات

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Publié le Mardi 15 Octobre 2024 - 08:34 قراءة: 0 د, 38 ث
      
تأهل المنتخب الجزائري لكرة القدم الى نهائيات كأس افريقيا للأمم 2025 عقب فوزه على نظيره الطوغولي بنتيجة (1-0) مساء الاثنين بملعب كيغي بالعاصمة لومي لحساب الجولة الرابعة عن المجموعة الخامسة.

وسجل الهدف الوحيد في المباراة المدافع رامي سبعيني في الدقيقة 18 عن طريق ضربة جزاء.
ولحساب نفس المجموعة، فازت غينيا الاستوائية على ليبيريا بنتيجة (2-1) في مونروفيا. سجل أهداف اللقاء كل من اسوي (21) وهانزا (90+4) لغينيا الاستوائية وغيبسون (53) لليبيريا.
...

ورفع المنتخب الجزائري رصيده في ريادة الترتيب العام للمجموعة الخامسة إلى 12 نقطة متقدما على منتخب غينيا الاستوائية في المركز الثاني ب7 نقاط ومنتخب الطوغو في المركز الثالث بنقطتين فيما ياتي منتخب ليبيريا في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.
وتقام نهائيات كأس إفريقيا للامم في الفترة الممتدة من 21 ديسمبر2025 إلى 18 جانفي 2026 في المغرب.


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