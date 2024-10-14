وفد "وات" المشارك في القمة العالمية السادسة للإعلام بالصين يبحث مجالات التعاون مع عدد من وكالات الأنباء الأجنبية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/670d28f546f231.99557425_nolemjpfiqghk.jpg width=100 align=left border=0>

(من موفد وات -محمد صفر)- على هامش القمة العالمية السادسة للإعلام التي تنتظم حاليا بالصين، التقى وفد وكالة تونس إفريقيا للأنباء عددا من المسؤولين الأول عن وكالات أنباء أجنبية للتباحث في فرص التعاون والشراكة.

والتقى الوفد الرئيس المدير العام لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا" فو هوا الذي جدد الحرص على تفعيل الاتفاقية الموقعة مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء والإسراع بتنفيذ البنود الواردة ضمنها.

وتنص الاتفاقية التي وقعتها وكالة "وات" مع وكالة "شينخوا" في 31 ماي الماضي بمناسبة زيارة الدولة التي أداها رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى الصين على تبادل استغلال الاخبار بين الوكالتين وبرمجة دورات تكوينية وزيارات للمحررين والفنيين من الوكالتين.

وتحادث الوفد أيضا مع المدير العام لوكالة الأنباء الروسية "تاس" الذي عبر عن الرغبة في زيارة تونس في أقرب الآجل وتوثيق صلات التبادل الإعلامي مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء.



...



من جهة أخرى مثل تبادل الأخبار والوفود الإعلامية محور اللقاء الذي جمع وفد "وات" بالمدير العام لوكالة الأنباء البولونية ميلوز ماناستريسكي الذي أبدى الرغبة في توفير مادة إعلامية متنوعة عن تونس للشعب البولوني قائلا إن الأخبار التي يتحصلون عليها تتعلق ببعض الموضوعات السياحية.

وأعرب من ناحية أخرى عن تجسيد رغبة التعاون باتفاقية بين الوكالتين تتضمن تبادلا للأخبار والوفود.

وتشارك وكالة تونس إفريقيا للأنباء من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري في القمة العالمية السادسة للإعلام التي تلتئم بمدينة أورموتشي شمال غرب الصين تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي والتحول الإعلامي".

