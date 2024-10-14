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القبول الوقتي لمشروع بناء نواة المعهد العالي للفنون والحرف وتوسعة كلية العلوم والتقنيات بسيدي بوزيد

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Publié le Lundi 14 Octobre 2024 - 13:06 قراءة: 0 د, 19 ث
      
أعلنت الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بسيدي بوزيد، انه تم القبول الوقتي لمشروع بناء نواة المعهد العالي للفنون والحرف وتوسعة كلية العلوم والتقنيات، الذي انطلقت أشغاله يوم 28 أفريل من السنة الماضية.
وبلغت المساحة الجملية للمشروع 1670 مترا مربعا، وهو يتضمن أقساما خاصة بالإدارة والكتابة العامة والمكتبة وجناحي تعليم مشترك ومختص، بالإضافة إلى توسعة كلية العلوم والتقنيات التي وفرت 5 مخابر تدريس في اختصاصات البيولوجيا والفيزياء والكيمياء.


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