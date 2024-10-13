البطولة الافريقية لكرة الطاولة - المنتخب التونسي الى الدور نصف النهائي

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تاهل المنتخب التونسي لكرة الطاولة الى الدور نصف النهائي من البطولة الافريقية المقامة حاليا بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا وذلك عقب فوزه على نظيره الاوغندي 3-2 اليوم الاحد في الدور ربع النهائي.

ويواجه المنتخب التونسي غدا نظيره الجزائري في الدور نصف النهائي من اجل بلوغ الدور النهائي والتاهل الى بطولة العالم بقطر العام المقبل.