البطولة الافريقية لكرة الطاولة - المنتخب التونسي الى الدور نصف النهائي
تاهل المنتخب التونسي لكرة الطاولة الى الدور نصف النهائي من البطولة الافريقية المقامة حاليا بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا وذلك عقب فوزه على نظيره الاوغندي 3-2 اليوم الاحد في الدور ربع النهائي.
ويواجه المنتخب التونسي غدا نظيره الجزائري في الدور نصف النهائي من اجل بلوغ الدور النهائي والتاهل الى بطولة العالم بقطر العام المقبل.
ويواجه المنتخب التونسي غدا نظيره الجزائري في الدور نصف النهائي من اجل بلوغ الدور النهائي والتاهل الى بطولة العالم بقطر العام المقبل.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 295767