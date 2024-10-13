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تصفيات كاس امم افريقيا (المغرب 2025): المنتخب التونسي يجري حصته التدريبية الاولى بابيدجان

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Publié le Dimanche 13 Octobre 2024 - 11:49 قراءة: 0 د, 27 ث
      
يجري المنتخب التونسي مساء اليوم الاحد حصته التدريبية الأولى بالعاصمة الايفوارية أبيدجان بداية من الساعة السابعة والنصف مساء استعدادا لمباراة الجولة الرابعة لتصفيات كاس امم افريقيا (المغرب 2025) المقررة يوم الثلاثاء 15 اكتوبر الجاري ملعب فيليكس هافوات بوانيي (س20).
وكان وفد المنتخب الوطني حل فجر اليوم الاحد بالعاصمة الايفوارية حيث شارك في الرحلة 23 لاعبا بعد تعذر سفر شهاب الجبالي بداعي الاصابة وحسام بن علي لاسباب عائلية طارئة.

يذكر ان المنتخب التونسي انهزم امام منتخب جزر القمر بنتيجة 1-صفر في ملعب حمادي العقربي برادس لحساب الجولة الثالثة من التصفيات الافريقية.
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