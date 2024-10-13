وكالة تونس إفريقيا للأنباء تشارك بأورموتشي الصينية في القمة العالمية السادسة للإعلام

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تشارك وكالة تونس إفريقيا للأنباء في أشغال القمة العالمية الإعلامية السادسة التي تحتضنها مدينة أورموتشي الصينية من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري لمناقشة موضوع "استعمالات الذكاء الاصطناعي في المجال الإعلامي".



وتفتتح الأشغال العلمية للقمة رسميا يوم 14 أكتوبر ليتباحث القائمون على مختلف وسائل الإعلام الذين قدموا من مختلف أصقاع العالم في مجالات وحدود تدخل الذكاء الاصطناعي من أجل تطوير صياغة المادة الإعلامية والمزايا التي يمكنه أن يضيفها للمهنة. كما سيبسطون محاذيرهم تجاه سوء استعمال هذا الذكاء والأخطار التي قد تنجم جراء الإفراط في الاستناد إليه والاتكال على القدرات "الاصطناعية" التي يتيحها.





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وكانت وكالة تونس إفريقيا للأنباء نظمت في أواخر شهر ماي من هذا العام ندوة دولية بعنوان "دور التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير المضامين الصحفية لوكالات الأنباء أفضت إلى التوصية أساسا بالعمل على ضمان استخدام آمن للذكاء الاصطناعي بما يضمن تطوير الأداء الصحفي والإعلامي مع ضمان صدقية الأخبار.



وتطورت استعمالات الذكاء الاصطناعي في العالم الإعلامي وتهافتت مختلف وسائل الإعلام على الاستفادة من مزاياه إلا أن هذه الاستفادة مازال يرافقها توجس من أن يطفئ هذا "الذكاء" جذوة الإبداع لدى الإعلاميين ويقلص من ملكاتهم في التقصي والتحري والتدقيق.

ويجتمع المشرفون على صناعة المحتويات والمضامين الإعلامية من أنحاء العالم بدعوة من وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" للخروج برؤية مشتركة حول "تحقيق استعمال آمن للذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام".



وتقع أورموتشي شمال غرب الصين وهي عاصمة إقليم شينجيانغ (Xinjiang) وهو منطقة تتمتع بالحكم الذاتي وبنظام إداري خاص.

يذكر أنه تم في 31 ماي الماضي وبمناسبة زيارة الدولة التي أداها رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى الصين توقيع اتفاقية تعاون بين وكالة تونس افريقيا للأنباء ووكالة الأنباء الصينية.

وتنص الاتفاقية بالخصوص على تبادل استغلال الاخبار بين الوكالتين وبرمجة دورات تكوينية وزيارات للمحررين والفنيين من الوكالتين.