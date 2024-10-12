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سيدي بوزيد: عيادات مجانية وأنشطة تحسيسية وتكوينية في إطار قافلة صحية لتقصي أمراض التهاب المفاصل

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Publié le Samedi 12 Octobre 2024 - 23:10 قراءة: 0 د, 52 ث
      
نظّمت الادارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد، بالاشتراك مع الجمعية التونسية لمقاومة داء المفاصل، اليوم السبت، قافلة طبية بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد تحت شعار "معا ضد الروماتيزم" وخصّصت للتعريف بأمراض التهاب المفاصل ومدى خطورتها ولدحض المعلومات الخاطئة الشائعة حول هذا المرض، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لأمراض التهاب المفاصل.
وبيّنت الكاتبة العامة للجمعية التونسية لمقاومة داء المفاصل، الدكتورة وفاء حمدي، في تصريح لـوكالة "وات"، أن القافلة قدّمت خدمات طبية في التشخيص المبكر للمرضى باعتبار نجاعة العلاج المبكر، وحتى لا تؤثر مثل هذه الأمراض على حياة الناس وتعمّق مشاكلهم الصحية وتصل إلى مرحلة يصعب معها العلاج.
وأشارت إلى أن القافلة تضمنت نشاطين تمثّلا في يوم مفتوح للتقصي والعيادات المجانية للمرضى، ويوم تكويني لأطباء الصف الأول بجهة سيدي بوزيد انتظم بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بحضور أطباء في اختصاص الروماتيزم من عدّة ولايات.
وأكدت أن مختلف أنشطة القافلة تهدف إلى التوعية وتصحيح المعلومات الخاطئة المنتشرة حول هذا المرض الذي مرض يمكن علاجه خاصة مع التشخيص والعلاج المبكر.
...

يشار إلى أنّ القافلة وفّرت عيادات مجانية للمرضى، وتضمّنت أنشطة تحسيسية بالمستشفى الجهوي، ويوما تكوينيا لفائدة أطباء الصف الأول بالجهة.




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