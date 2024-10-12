بطولة افريقيا للأندية البطلة لكرة اليد سيدات: الفوز الثاني على التوالي للجمعية النسائية بالساحل

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/hanball2015.jpg width=100 align=left border=0>

حققت الجمعية النسائية بالساحل اليوم السبت فوزها الثاني على التوالي في منافسات النسخة 45 لبطولة افريقيا للأندية البطلة لكرة اليد سيدات التي تحتضنها المغرب من 10 الى 19 اكتوبر الجاري، وذلك عقب تغلبها على الشرطة الكاميروني بنتيجة 37-30 ضمن لقاءات المجموعة الأولى.

وكانت الجمعية النسائية بالساحل قد استهلت مشوارها في البطولة بالفوز يوم الخميس على نادي بريميرو دي أغستو الانغولي بنتيجة 28-26 في الجولة الافتتاحية.

وتلاقي الجمعية النسائية بالساحل في الجولة الثالثة نادي أبيدجان الايفواري يوم الاثنين القادم انطلاقا من الساعة الخامسة مساء.





...



ر/سمس





