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وقفة احتجاجية بالمدرسة الابتدائية سيدي الضاوي بقليبية تنديدا بتعرض الاطار التربوي بالمدرسة للاعتداء اللفظي من قبل ولي

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Publié le Samedi 12 Octobre 2024 - 16:10 قراءة: 1 د, 3 ث
      
بدعوة من النقابة الأساسية للتعليم الأساسي وحضور الفرع الجامعي، نفذ المعلمون والمعلمات بالمدرسة الابتدائية سيدي الضاوي بقليبية من ولاية نابل، صباح اليوم السبت، وقفة احتجاجية للتنديد بالعنف المسلط على المربي بالمدرسة العمومية، وذلك على خلفية حادثة اعتداء أحد الأولياء بالعنف اللفظي على المكلف بإدارة المدرسة وإحدى المعلمات.
وبين الكاتب العام للفرع الجامعي للتعليم الأساسي بنابل، محمد عبد اللطيف، في تصريح لصحفية (وات)، ان هذه الوقفة تأتي للتنديد بالاعتداءات المتكررة التي تطال المربون والإطار التربوي وكذلك التلاميذ بعدد من المؤسسات من قبل الأولياء وآخرها الاعتداء الصادر عن أحد الأولياء بالمدرسة الابتدائية سيدي الضاوي بقليبية.
وندّد عبد اللطيف بتفشي ظاهرة العنف المدرسي سواء على المربي أو على التلميذ مؤكدا على ضرورة التصدي لها من خلال سن قانون لزجر الاعتداء على المربي وهو ما طالب به الطرف الاجتماعي عديد المرات للحد من هذه الظاهرة وحماية المربين.
وشدّد، في سياق متصل، على وجوب التسريع في تسديد الشغورات وتفادي النقص الحاصل في العملة بالمدارس الابتدائية التي أصبحت مستباحة نظرا لعدم توفر عملة لحراسة المؤسسات التربوية وحمايتها، وعلى ضرورة احترام الاولياء لرزنامة زيارة الاولياء للمربين وبحضور مدير المؤسسة لتفادي أي إشكال.
...

وأكد على ضرورة تضافر جهود كافة الأطراف المتدخلة في العملية التربوية لضمان حرمة المدرسة العمومية حتى تظل جاذبة للتلميذ والمربي لاسيما وان تحسين النتائج والتحصيل المدرسي لا يمكن أن يتحقق إلا بتوفير مناخ ملائم للتلميذ والمربي.


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