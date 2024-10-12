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وزير التربية يؤكد تسديد الشغورات في أغلب المواد الأساسية بنسبة 99 في المائة

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Publié le Samedi 12 Octobre 2024 - 14:32 قراءة: 0 د, 28 ث
      
أفاد وزير التربية نور الدّين النوري أنّ السنة الدراسية 2024-2025 تعد من السنوات القليلة التي تمكنت خلالها الوزارة من تسديد الشغورات مبكرا بنسبة تقارب ال 99 في المائة في أغلب المواد المهمة والأساسية.

وأضاف نور الدّين النوري في تصريح صحفي على هامش زيارة عمل أداها اليوم السبت إلى ولاية المنستير أنّ الشغورات في بقية المواد العالقة التي فيها حاجيات حقيقية جاري تسديدها مثمنا جهود الفرق العاملة على ذلك.

...

وأوضح أنّ الوزارة عملت على التسريع في نسق انجاز حركات النقل وتسديد كل الشغورات مقابل تواصل الشغورات في السنوات الماضية إلى موفي أكتوبر ونوفمبر.


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