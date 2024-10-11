شركاء فنيون وممولون يؤكدون دعمهم لتمويل مشاريع استراتيجية المياه 2050

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أكد الشركاء الفنيون والممولون في قطاع المياه PTF، اثر جلسة عمل لتفعيل مخطط عمل الدراسة الاستراتيجية للمياه في أفق 2050 للفترة 2026-2030، الجمعة، بمقر وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، دعمهم المتواصل لتمويل المشاريع في قطاع المياه مع الحرص على الأخذ بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بعين الاعتبار.



واطلع الممولون، خلال الجلسة التي أشرف عليها كاتب الدولة المكلف بالمياه حمادي الحبيب، بحضور ممثلي وزارة الاقتصاد والتخطيط، على المشاريع ذات الاولوية في مجال المياه منها تدعيم الموارد المائية الجوفية عن طريق انجاز 30 سدا باطنيا ومواصلة تعبئة الموارد المائية السطحية عن طريق تعلية بعض السدود وتشييد السدود المتبقية وتركيز محاور جلب المياه بين الولايات.





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وتتضمن المشاريع، وفق بلاغ لوزارة الفلاحة، تحسين مردودية شبكات التزود بمياه الشرب الراجعة بالنظر للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه من خلال إعادة تهيئة 5000 كلم من قنوات نقل وتوزيع المياه المتقادمة، اضافة الى إعادة تهيئة المشاريع المعقدة للتزود بمياه الشرب في الوسط الريفي وإحالتها للشركة.



وتشمل، أيضا، تركيز عدادات ذكية بمدينة جربة كمشروع نموذجي وتوسعة 04 محطات منجزة لتحلسة مياه البحر و04 محطات تحلية مياه جوفية بالجنوب الى جانب تثمين المياه المعالجة من خلال مد محاور جلب المياه من تونس الكبرى وسوسة وصفاقس إلى المناطق الفلاحية مع تهيئة مناطق سقوية موجودة واحداثات أخرى جديدة.



وتتمثل المشاريع ذات الاولوية في إعادة تهيئة المناطق السقوية العمومية المتقادمة لتحسين مردودية شبكات الري المتقادمة والمحافظة على غراسات الزيتون خاصة عند تواتر الجفاف بالري التكميلي بواسطة تحلية المياه الجوفية المالحة وانتاج الطاقات المتجددة ثم إنجاز أشغال التهيئة والمحافظة على الاراضي الفلاحية وتثمين حصاد مياه الامطار لتطوير النظم الفلاحية (مثل الحبوب، والزيتون، والمراعي) وتعزيز الفلاحة البعلية وتكثيف الفلاحة البيئية.