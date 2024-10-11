سوسة : تظاهرة أكتوبر الموسيقي خلال الفترة من 18 إلى 26 أكتوبر 2024

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تنظم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسوسة بالتعاون مع المعهد العالي للموسيقى بسوسة والمعهد العمومي للموسيقى والرقص الدورة التاسعة لتظاهرة " أكتوبر الموسيقي " وذلك خلال الفترة من 18 إلى 26 أكتوبر الجاري.



وسيكون عرض الافتتاح بدار الثقافة علي الدوعاجي بحمام سوسة بامضاء الفنان علام عون في عرض هو ثمرة تعاون بين الفنان علام عون والشعراء ياسين حمزاوي ومولدي حسين و فيصل السمعي ومع الموسيقيين محمد محجوب ورفيق الغربي و خالد الكلبوسي.

ويحمل العرض رؤية فنية مستلهمة من مختلف الموسيقات(المتوسطّية واللاتينية) ومستوحى من عناصر تعبيرية من الموروث التونسي.



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ويكون الموعد في اليوم الموالي بدار الثقافة حمام سوسة مع عرض طرب الساكسوفون للفنان العازف سيف الدين معيوف حيث يتضمن العرض إنتاجات خاصّة بالفنان إضافة إلى مختارات من الأغاني العربيّة والتونسية.

ويرتكز هذا العرض أساسا على مراوحة في أداء الأغاني بين عزف الساكسوفون والغناء كما يعطي مساحة لإبراز القدرات التقنية لآلة الساكوفون في أداء الارتجالات الطربية من تقاسيم واستخبارات في الطبوع التونسيّة.

ويقدم الفنان حسان الدوس يوم 24 أكتوبر بالمعهد العالي للموسيقى بسوسة اوبرا Bastien et Bastienne وهو عمل اوبرالي ألّفه الموسيقار اماديوس موزار سنة 1786.

وهذا العرض من أداء وتمثيل الفنان الاوبرالي حسان دوس بمشاركة مرام الوسلاتيsoprano وبلال ناجي baryton صحبة عازف البيانو بسام مقني.

ويكون عرض الاختتام يوم 26 أكتوبر في المعهد العالي للموسيقى بسوسة بعرض "Fusion" للفنان أسامة مهيدي وهو مشروع موسيقي يجمع بين الأنماط الموسيقيّة الشرقية والتونسية والغربية(خاصة الجاز).

ويعد هذا العرض رحلة موسيقية تجمع بين الإنتاج الخاص ومختارات موسيقيّة تونسيّة وعربيّة. ويشارك أسامة مهيدي في الغناء صوتان متميزان هما بثينة نابولي ورانية بنواس.