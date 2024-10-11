تعليق ممارسة نشاط الصيد البحري بولايتي أريانة وبنزرت يوم 15 أكتوبر 2024

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قررت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تعليق ممارسة نشاط الصيد البري بولايتي أريانة وبنزرت كامل يوم الثلاثاء الموافق لـ 15 أكتوبر 2024، وفق بلاغ صادر عنها الجمعة.

ويوافق تاريخ 15 أكتوبرمن كل عام في تونس الاحتفال بعيد الجلاء( جلاء آخر جندي فرنسي عن الأراضي التونسية يوم 15 أكتوبر 1963).