وزير الخارجية ونظيره الموريتاني يدعوان الى مزيد النهوض بعلاقات التعاون الثنائي

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دعا وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد على النفطي، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والموريتانيين بالخارج للجمهورية الإسلامية الموريتانية، محمد سالم ولد مرزوك، إلى مزيد النهوض بعلاقات التعاون الثنائي من خلال تجسيم الاستحقاقات الثنائية وعقد اللجنة العليا المشتركة التونسية الموريتانية في الفترة القادمة وإثراء بنود التعاون في مجالات السياحة والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والصيد البحري.





والتقى النفطي، مساء امس الأربعاء، ولد مرزوك الذي جدّد في مستهلّ اللقاء، تهاني بلاده قيادة وحكومة، بانتخاب الرئيس قيس سعيّد لولاية رئاسية جديدة ونيله ثقة ودعم الشعب التونسي لمواصلة مشروعه الإصلاحي والتنموي والذي من شأنه تعزيز مكانة تونس على الساحتين الإقليمية والدولية، وفق ما ورد ببلاغ نشرته الوزارة مساء الخميس.



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وعبّر الوزيران خلال اللقاء، الذي كان مناسبة للإشادة بالعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين، عن ارتياحهما لتوافق الرؤى ووجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وفيما يتصل بالعدوان على غزّة ولبنان .