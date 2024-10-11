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بن عروس: النظر في سبل تعزيز السلامة المرورية بمحيط المؤسسات التربوية بالجهة

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Publié le Vendredi 11 Octobre 2024 - 08:35 قراءة: 0 د, 32 ث
      
انعقدت، يوم الخميس، بمقر ولاية بن عروس، جلسة عمل اللجنة الجهوية للسلامة المرورية ببن عروس، للنظر في سبل تعزيز السلامة المرورية في محيط المؤسسات التربوية بالجهة، وضمان حماية وسلامة التلاميذ أثناء تنقلهم من وإلى مدارسهم.

وأكد المعتمد الأول للولاية، جمال بن عمر، لدى اشرافه على هذه الجلسة، على ضرورة دعم مقومات السلامة المرورية بمحيط المؤسسات التربوية، من خلال تشريك جميع الأطراف المعنية، وتنظيم دورات تكوينية لفائدة التلاميذ والمدرسين في هذا المجال.
ودعا، بالمناسبة، الى بعث نوادٍ مرورية بالمؤسسات التربوية، بالتنسيق بين المرصد الوطني للسلامة المرورية والمندوبية الجهوية للتربية والفرع الجهوي للكشافة التونسية.
...

ومثّلت هذه الجلسة فرصة تطرّق خلالها الحاضرون بالخصوص إلى الإشكاليات المرورية بحي العلالقة بمعتمدية مرناق.


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