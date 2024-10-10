الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة : تاجيل جميع مباريات اصناف الشبان المقررة يومي 12 و13 اكتوبر الجاري الى موعد لاحق

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اعلنت الهيئة المكلفة بالاشراف على تسيير الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة في بلاغ لها اليوم الخميس عن تاجيل جميع مقابلات الشبان المبرمجة ليومي 12 و13 اكتوبر الجاري الى موعد لاحق.