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في جلسة حضر فيها ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة :المدير العام السابق للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد امام القطب المالي

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Publié le Jeudi 10 Octobre 2024 - 17:16 قراءة: 0 د, 22 ث
      
باشرت صباح اليوم هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس ،النظر في ملف شبهات فساد مالي واداري شملت الابحاث فيه الرئيس المدير العام السابق للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.
وبالمناداة على المتهم لم يحضر الجلسة،وطلب محاميه التاخير لاحضاره .
وطلب ممثل المكلف العام التاخير للقيام باجراءات الحق الشخصي وتقديم طلبات الدعوى المدنية ،وقد بينت هيئة الدائرة ان النصاب القانوني للهيئة غير مكتمل وقررت تأجيل المحاكمة لجلسة ديسمبر المقبل.


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