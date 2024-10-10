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سيدي بوزيد: برنامج الدورة الرابعة لملتقى عبد القادر بن الحاج نصر للإبداع الأدبي والفكري

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Publié le Jeudi 10 Octobre 2024 - 20:08 قراءة: 1 د, 3 ث
      
تنتظم فعاليات ملتقى عبد القادر بن الحاج نصر للابداع الأدبي والفكري في دورته الرابعة تحت عنوان "قراءات نقدية في روايات الحاج نصر وأقاصيصه" يومي 12 و13 أكتوبر الجاري بالمركب الثقافي عبد القادر الحاج نصر ببئر الحفي من ولاية سيدي بوزيد.
ويتضمن الملتقى مجموعة من الجلسات العلمية بمشاركة ثلة من الأساتذة الجامعيين وهي على التوالي "أثر القيمة في تشكيل العوالم الروائية: البداية والنهاية في روايات عبد القادر بن الحاج نصر أنموذجا" في مداخلة للأستاذ أحمد الناوي بدري، ومداخلة بعنوان "أحزان الجمهورية الثانية: قراءة جندرية" للأستاذ عبد المنعم شيحة ومداخلة بعنوان "بلاغة القصص الرسائلي في "القبعة" لعبد المجيد بن البحري.
ويتواصل الملتقى بمداخلة حول "القصص المؤلف تأليفا مشتركا "غيمات بيضاء" للأستاذ لطفي بن زكري ومداخلة بعنوان "تخيل اليومي في رواية هنشير اليهودية" للأستاذ محمد زروق مداخلة بعنوان "جماليات السرد بؤس المسرود "أقاصيص البرد" أنموذجا" للأستاذ رضا بن صالح ومداخلة للروائي عبد القادري بن الحاج نصر.
ويختتم الملتقى بعرض فيلم وثائقي بعنوان "عبد القادر بن الحاج نصر في عيون أهالي بئر الحفي من انتاج المركب الثقافي بالمنطقة.
...

وبينت المكلفة بتسيير المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسيدي بوزيد بسمة بدري في تصريح لوات، ان الملتقى ينتظم بالشراكة بين المركب الثقافي عبد القادر بن الحاج نصر وجمعية أحباء المركب الثقافي للاحتفاء بالقامات الروائية والقصصية والادبية بالجهة على غرار الدكتور عبد القادر بن الحاج نصر.


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