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زغوان: تطويق بؤر داء الكلب الحيواني بكافة مناطق الجهة وتكثيف عمليات التلقيح

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Publié le Jeudi 10 Octobre 2024 - 18:03 قراءة: 0 د, 48 ث
      
تواصل مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحيّة بولاية زغوان متابعة الوضع الوبائي الناتج عن داء الكلب الحيواني من خلال محاصرة البؤر التي تم رصدها منذ بداية شهر جانفي الماضي، وتكثيف عمليات تلقيح الكلاب والقطط المنزلية، ومراقبة سلوك قطعان الأغنام والأبقار وبعض الحيوانات الأخرى التي قد تتعرض للإصابة بهذا الداء
وذكر رضا القاسمي رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية، في تصريح لـوكالة "وات"، أن المصالح البيطرية التابعة للمندوبية الجهوية للفلاحة أنجزت بـ4230 عملية تلقيح للكلاب والقطط المملوكة منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد داء الكلب، فيما تولت المصالح الأمنية في إطار حملة قتل الكلاب السائبة من القضاء على 150 كلبا بكافة مناطق الجهة.
وأكد القاسمي أنه نتيجة لتطويق البؤر الثماني التي تم رصدها ببعض مناطق معتمدية الفحص في الفترة الممتدة بين جانفي وأوت 2024 والقيام بالتلاقيح المذكورة، استقر الوضع الوبائي لداء الكلب الحيواني إلى حدود اليوم.
وأضاف أنه تمت دعوة مالكي الحيوانات المنزلية ومربي المواشي إلى ضرورة إبلاغ المصالح البيطرية فور التفطن إلى مؤشرات هذا الداء في سلوك الحيوانات حتى يتم معالجتها في الإبان.


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