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ثلاثة تتويجات تونسية في مهرجان "ظفار الدولي للمسرح بسلطنة عمان "

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Publié le Jeudi 10 Octobre 2024 - 11:04 قراءة: 1 د, 8 ث
      
تُوّج المسرح التونسي بثلاث جوائز في الدورة الأولى من مهرجان "ظفار الدولي للمسرح" بسلطنة عمان التي اختتمت فعالياتها أمس الأربعاء 9 أكتوبر 2024.

وقد تحصلت مسرحية "راعي الصحراء" لعايدة جابلي، من إنتاج مركز الفنون الدرامية والركحية بتطاوين، على جائزة لجنة التحكيم في حين فازت مسرحية "ما يراوش"، من إنتاج المركز الوطني لفن العرائس، بجائزة أفضل إخراج لمنير العرڨي. كما فازت الممثلة التونسية نادية عبيد بجائزة أفضل أداء عن دورها في مسرحية "موشكا" (سلطنة عمان) وهي مسرحية من إخراج يوسف البلوشي. وقد توجت هذه المسرحية بعديد الجوائز في المهرجان على غرار جائزة أفضل أزياء وأفضل موسيقى و أفضل استعراض وأفضل إضاءة.
ومسرحية "راعي الصحراء" عمل عرائسي وهو أول إنتاج موجه للأطفال من قبل مركز الفنون الركحية والدرامية بتطاوين، وقد كتب نصه علي اليحياوي وإخرجته عايدة جابلي وهو من تمثيل وتحريك العرائس لكل من عبد السلام حميدي وحسان مري ورياض الرحموني وعائدة جابلي وبلقيس مصباح وتصميم العرائس للحبيب الغرابي.
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أما عن مسرحية "ما يراوش" هذا العمل العرائسيّ الموجه للكبار، فهو عن نص ودراماتورجيا وإخراج لمحمد منير العرقي بمساعدة صبري عبد اللاوي وتمثيل وتحريك العرائس لكلّ من هيثم وناسي وفاطمة الزهراء المرواني وأسامة الماكني وهناء الوسلاتي وأسامة الحنايني وضياء المنصوري وإيهاب بن رمضان وأميمة المجادي ومحمد الطاهر العابد وعبد السلام الجمل.
وللإشارة فإن هذه الدورة الأولى من مهرجان "ظفار الدولي للمسرح" امتدت على 8 أيام من 2 إلى 9 أكتوبر الجاري وشهدت مشاركة 35 فرقة مسرحية من 50 بلدا.


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