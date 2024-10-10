وزير الصحة يعلن عن حزمة اجراءات لدعم المؤسسات الصحية في ولاية جندوية

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أعلن وزير الصحة مصطفى الفرجاني، عن حزمة من الاجراءات في اطار النهوض بقطاع الصحة في المؤسسات الصحية بولاية جندوية وذلك اثر زيارة فجئية ميدانية قام بها يوم أمس الأربعاء لمعاينة سير العمل في عدد من المؤسسات الصحية بالجهة والاطلاع على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين حسب بلاغ وزارة الصحة على صفحتها على فيسبوك.



وكشف مصطفى الفرجاني بالمناسبة، عن استثمارات جديدة في القطاع الصحي بالجهة شملت التوقيع على صفقة إنشاء قاعة قسطرة بالمستشفى الجهوي بجندوبة وتخصيص الاعتمادات اللازمة لذلك وتهيئة مركز جديد لتصفية الدم في المستشفى المحلي بعين دراهم، الى جانب العمل على رقمنة الخدمات الصحية بصفة شاملة.





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كما أذن وزير الصحة بتوفيرالاعتمادات اللازمة لاستكمال مشروع تهيئة وحدة القسطرة بقسم القلب في المستشفى الجهوي بجندوبة، مشددا على ضرورة تحسين ظروف الإحاطة بالمرضى واستكمال المشاريع المتعثرة قي القطاع.



وأضاف البلاغ أن هذه الزيارة شملت كذلك كل من المستشفى الجهوي بجندوبة والمركز الإقليمي للأمراض السرطانية و مركز الإسعاف الطبي الاستعجالي و المستشفى المحلي بفرنانة و المستشفى المحلي بعين دراهم و المستشفى الجهوي بطبرقة حيث عاين خلالها الوزير مستوى الخدمات العلاجية والوقائية المقدمة.



وشدد وزير الصحة خلال هذه الزيارات على ضرورة تعزيز هذه المؤسسات بالموارد البشرية اللازمة لسد الشغورات وفق التراتيب المعمول بها لمزيد تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة داعيا الى تسريع عملية رقمنة الخدمات الصحية في هذه المؤسسات من خلال تطبيق النظام الطبي الرقمي لتعزيز كفاءة الخدمات، معلنا عن تعزيز المستشفى الجهوي بجندوبة والمستشفى الجهوي بطبرقة بأجهزة مفراس جديدة، وتطوير قاعات العمليات وتجهيزها بأحدث المعدات الطبية، بالإضافة إلى إنشاء وحدة جديدة لنقل الدم.



و أكد من جهة أخرى أهمية التعاون والتنسيق بين جميع الفرق الصحية لضمان توفير رعاية صحية عالية الجودة لسكان الجهة لافتا الى أن هذه الزيارات ستتواصل في مختلف الجهات لتقييم وتحسين مستوى الخدمات الصحية وضمان سرعة الاستجابة لمتطلبات المواطنين.

