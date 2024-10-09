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شركة نقل تونس تتسلّم 75 حافلة في اطار دفعة ثالثة من صفقة الحافلات المستعملة

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Publié le Mercredi 09 Octobre 2024 - 23:10 قراءة: 1 د, 18 ث
      
تسلّمت شركة نقل تونس، اليوم الأربعاء، الدفعة الثالثة من الحافلات المستعملة، والتي يبلغ عددها 75 حافلة مستعملة في انتظار تسلم الدفعة الرابعة التي تتضمن 56 حافلة مستعملة في شهر ديسمبر المقبل.

وافادت الشركة في بلاغ نشرته، مساء اليوم، ان اقتناء هذه الحافلات ياتي كحل ظرفي لمجابهة الطلب المتزايد في ظل تدني جاهزية الاسطول الحالي لشركة نقل تونس وفي انتظار تجسيم الاقتناءات الجديدة، وفق بلاغ نشرته الوزارة.

...

واضافت الشركة انها، حاليا، بصدد فرز العروض وإعداد تقرير تقييم العروض من الناحية الفنية والمالية طبقا لكراس الشروط لاقتناء 300 حافلة جديدة بعد نشر طلب عروض دولي على اثر انعقاد المجلس الوزاري في أوت الماضي. وتبلغ الكلفة الجملية لهذه الحافلات 170 مليون دينار، ومن المنتظر أن يتم تسليم هذه الحافلات خلال سنة 2025

يشار الى ان شركة نقل تونس، كانت تسلّمت يوم 19 أوت 2023 ، الدّفعة الأولى من صفقة لاقتناء 300 حافلة مستعملة من الوكالة المستقلة للنقل بباريس بقيمة 16 مليون دينار، والتي تضمّنت 122 حافلة من نوع "ايفيكو ايريس"، منها 32 حافلة مزدوجة، ثم دفعة ثانية في 9 فيفري 2024 تضم 47 حافلة منها 9 حافلات مزدوجة.


وذكرت شركة نقل تونس في بلاغ لها، آن ذاك، أنّ ثمن الحافلة العادية الجديدة يتراوح بين 450 و500 ألف دينار وسعر الحافلة المزدوجة بين 700 و750 ألف دينار.

وينتظر أن تعزّز هذه الحافلات الأسطول المتجوّل على الخطوط التي تشهد نقصا في العرض وخصوصا بالأحياء ذات الكثافة السّكانية بهدف تحسين انتظامية السفرات ووتيرتها.

يشار إلى أن شركة نقل تونس كانت قد اقتنت مثل هذه الحافلات سنوات 2015 و2016 و2017 .




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