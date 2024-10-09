بن عروس: تعزيز التجهيزات الطبية بالمستشفى الجهوي الياسمينات بآلة فحص مرئي للجهاز الهضمي وآلة فحص بالموجات فوق الصوتية

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تعززت التجهيزات الطبية بالمستشفى الجهوي الياسمينات ببن عروس بتركيز آلتين جديدتين للفحص والتشخيص الطبي بكل من قسم التصوير وقسم أمراض المعدة، وفق ما افاد به، اليوم الأربعاء، المدير الجهوي للصحة فرحات زهمول، في تصريح لوكالة "وات".





وتدعم قسم التصوير بآلة جديدة للفحص بالموجات فوق الصوتية، ستمكن الفريق العامل بالقسم، وفق ذات المصدر، من سير العمل بسلاسة، وتقلص من مدة انتظار المرضى، وتساعد على تفادي ازدحام المواعيد بالنسبة للمرضى، وتجنبهم الانتقال الى للتصوير خارج المؤسسة، كما ستمكن الأطباء من تشخيص دقيق لحالات المرضى عبر تقنية التصوير بالصّدى.



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وحلّت الآلة الثانية، والمتمثلة في آلة فحص مرئي للجهاز الهضمي، إشكالا كبيرا في قسم المعدة والجهاز الهضمي، باعتبار الحاجة الملحة لتوفر مثل هذا الجهاز بالقسم، وبالنظر لأهميته في تعزيز التشخيص الداخلي الذي يستخدم تقنية المنظار لفحص الجهاز الهضمي فحصا مرئيا، كما سيمكّن من تطوير وتحسين جودة الخدمات في مجال صحة طب المعدة، بما سينعكس عل جودة الخدمات الصحية المسداة للمواطنين.