قبلي: انطلاق حملة نظافة موسعة في دوز استعدادا للموسم السياحي والثقافي

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انطلقت، أمس الثلاثاء، حملة نظافة استثنائية بمداخل مدينة دوز من ولاية قبلي وفي منطقتها السياحية، بمشاركة بلديات قبلي وجمنة والقلعة والفوار، ومعاضدة بعض الإدارات على غرار الادارة الجهوية للتجهيز، والمندوبية الجهوية للفلاحة، وذلك في إطار إحكام الاستعدادات لانجاح الموسم السياحي الجديد الذي انطلق منذ مطلع شهر أكتوبر الجاري.

وأوضح كاتب عام بلدية دوز، زياد البكري، لوكالة "وات"، أنه تبعا لمخرجات جلسة عمل انعقدت خلال الأسبوع المنقضي بدوز، حول الاستعدادات للموسم السياحي، انطلقت البلدية في تنفيذ حملة نظافة موسعة شملت بالاساس مداخل المدينة خاصة من جهة طريق مطماطة، ومن جهتها الشمالية، فضلا عن المنطقة السياحية لرفع الاتربة، والفضلات المنزلية، وفواضل البناء، علاوة على تعهد شبكات الانارة، وتشجير المناطق البيضاء.

واشار البكري الى أن الموسم السياحي والثقافي يشهد زخما من الانشطة والتظاهرات الثقافية والسياحية والرياضية على غرار الراليات، بما يضاعف من المجهودات المبذولة لانجاح هذا الموسم خاصة من ناحية تأمين النظافة والعناية بالبيئة، حيث تم التدخل في بعض النقاط السوداء لرفع أنقاض البناء، وتنظيف عدد من المناطق الخضراء وحواشي الطرقات.

وأكّد ان الاستعدادات للموسم السياحي والمهرجانات أصبح تقليدا ببلدية دوز التي تحرص على ديمومة النظافة بالمنطقة البلدية حتى يجدها زائروها مدينة يطيب فيها العيش، مشيرا إلى أن التظاهرات الثقافية التي تشهدها مدينة دوز تنطلق منذ شهر سبتمبر لتتواصل الى موفى شهر مارس، وتشمل بالاساس المهرجان الدولي للشعر الشعبي، والمهرجان الدولي للشعر الغنائي، اضافة الى المهرجان الدولي للرحالة، ثم المهرجان الدولي للصحراء بدوز والمعروف بـ"شيخ المهرجانات" بالمنطقة، يليه تنظيم كرنفال الدراجة، فضلا عن احتضان الجهة لعدد من التظاهرات الميكانيكية العالمية، ومنها بالاساس الراليات، وتظاهرة السينما بالصحراء بمنطقة قصر غيلان.